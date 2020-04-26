Більше тисячі продуктових наборів роздали одиноким тернополянам літнього віку під час Великодня.

Благодійну акцію продовжуватимуть і надалі під час карантину, повідомив директор Тернопільського міського територіального центру соцобслуговування Віталій Хоркавий.

Одинокі люди можуть телефонувати на гарячу лінію терцентру і залишати повідомлення про необхідність у продуктах. “З початку карантину територіальним центром було роздано більше 1300 продуктових наборів. Ми отримали 758 дзвінків на гарячу лінію, з них триста вже забезпечено. У першу чергу ми забезпечуємо одиноких людей. Також ми продовжуємо акцію “На відстані руки”, – зазначив Віталій Хоркавий.

Додамо, завдяки проекту “На відстані руки”, потребуючі люди старшого віку отримують продуктові набори. До реалізації благодійного проекту долучаються представники торгових мереж, підприємці, небайдужі громадяни. Це дозволяє старшим людям залишатися вдома й отримувати продукти.

Софія Романська