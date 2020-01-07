Гостинці для Святої вечері передали одиноким і малозабезпеченим жителям обласного центру напередодні Різдва. Від тернопільських благодійників вони отримали кутю, овочеві салати, консерви, чай і печиво.

Благодійну акцію організували волонтери проекту «PRO_Милосердя» при Тернопільському «Карітасі». Вони збирали продукти за допомогою корзин у тернопільських магазинах і супермаркетах, – розповідає координаторка проектів Тернопільського «Карітасу» Аліна Муц. Долучилися до благодійності і місцеві ресторатори.

«Наші підопічні отримали гостинці до Святої вечері: кутю, вінегрет, а також печиво, чай, олію, консерви, солодощі та цукор. Дякуємо, кожному, хто долучається до проекту, залишаючи продукти у корзинах по збору продуктів в магазинах та жертвує кошти на діяльність проекту. Бажаємо щасливого Різдва Христового».

Додамо, при Тернопільському «Карітасі» працює благодійна їдальня, у якій щодня харчуються малозабезпечені та бездомні люди.

Софія Романська