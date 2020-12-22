Благодійна їдальні працює у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Безкоштовно харчуватися там можуть одинокі, малозабезпечені тернополяни, люди з інвалідністю. Щоб отримувати благодійні обіди, потрібно звернутися із заявою до відділення соціальної допомоги.

У період карантину потребуючих тернополян побільшало, – констатують в міському центрі соціального обслуговування. Малозабезпеченим і одиноким містянам не вистачає коштів на їжу. Такі люди можуть харчуватися у благодійній їдальні. “Для того, щоб харчуватися в їдальні потрібно звернутися із заявою у відділення соціальної допомоги вдома (Кабінет №9). Працівники відділення проводять акт обстеження матеріально побутових умов заявника. Після цього комісія приймає рішення про харчування в їдальні. Родзинкою благодійної їдальні є домашні страви,приготовленні з любов’ю. Для відвідувачів — це велика допомога, адже навіть у звичному режимі гарячий обід допомагає їм долати голод, не кажучи вже про теперішній час , час пандемії. Все це дарує самотнім людям відчуття сімейного затишку і тепла, адже тут завжди люблять і чекають! Наша адреса: вул. Лисенка,8. Контактний телефон: 23 53 68, 0674611075”.

Додамо, благодійна їдальня у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення функціонує більше 20-ти років та надає можливість скористатися безкоштовними обідами мешканцям Тернополя, які перебувають у складних життєвих обставинах, зумовлених самотністю, хворобами, інвалідністю чи сирітством.