Конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів культури завершилися у Тернопільській обласній раді. Усього вакантними були посади директорів у 13 закладах культури.

Конкурси оголосили 21 травня. До 21 червня тривав прийом документів від бажаючий обійняти посаду керівника того чи іншого закладу. А з сьомого липня розпочалися визначення переможців конкурсів. У результаті ряд закладів очолили ті директори, які були до цього, деякі заклади отримали нових директорів, а для деяких – оголосять повторні конкурси.

Більшість комунальних закладів культури очолять ті ж директори, що були раніше. На посади керівників обласних бібліотек претендувало по одному кандидату – діючі директори. За результатами конкурсів всі вони стали переможцями. Леся Гук стала керівником Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Надію Новіцьку обрали директором Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Василь Вітенко став директором Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

По одному претенденту було також на посаду директорів Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею, обласного комунального музею Богдана Лепкого в Бережанах та обласного комунального літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в Кременці. Документи на конкурс надійшли від діючих директорів цих закладів. За рішенням конкурсних комісій їх керівниками призначили Марину Ягодинську, Михайла Сохацького, Ірину Ухман і Тамару Сеніну, відповідно. На посаду директора обласного комунального меморіального музею-садиби Леся Курбаса в селі Старий Скалат Підволочиського району надійшли документи від Оксани Ковцун. Вона вже 16 років працює у цьому закладі. Спочатку була наглядачем музею, потім стала науковим співробітником. Відповідала за науково-освітню роботу: організацію заходів, вечорів, проектів та інформаційну діяльність. Її кандидатуру члени комісії підтримали одноголосно.

На посаду керівників трьох закладів претендувало по дві особи. Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм хотіли керувати діючий директор Степан Костюк та політик Ярема Шатарський. Переможцем конкурсу визнали Ярему Шатарського, який набрав необхідний мінімум голосів – п’ять. На посаду директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості претендував діючий директор Володимир Сушко та співак і депутат Володимир Вермінський. У результаті голосування переможцем конкурсу визнали Володимира Вермінського. Цікаво, що співак подав свою кандидатуру на заміщення вакантної посади ще по одному закладу – Тернопільській обласній філармонії. А другим претендентом на цю посаду був діючий директор Ярослав Лемішка. Перед початком засідання конкурсної комісії Володимир Вермінський зняв свою кандидатуру з конкурсу, оскільки до того моменту його вже визнали переможцем на посаду директора Центру народної творчості. А Ярослав Лемішка одноголосно був визнаний переможцем конкурсу на посаду директора Тернопільської обласної філармонії.

Для двох закладів проведуть конкурси повторно. На посаду директора Тернопільського обласного художнього музею претендувала Ольга Ваврик. Ольга Романівна вже багато років працює заступницею керівника ТОХМ. Вона чудово знає і любить свою справу. Відповідає за науково-просвітню та інформаційну роботу. Саме вона є організатором усіх виставок у музеї, веде науково-дослідну роботу. На конкурсі Ольга Ваврик презентувала професійний і реальний проект розвитку музею на рік і на п’ять років. Та із шістьох членів комісії троє підтримали її кандидатуру, а троє утрималися. Оскільки вона не набрала необхідних для перемоги п’яти голосів, то конкурс визнали таким, що не відбувся. Таким же визнали конкурс і стосовно обласного комунального етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у селі Велеснів Монастириського району. Справа в тому, що єдина кандидатка на посаду директора цього музею, багаторічна його керівниця Романа Черемшинська померла за тиждень до проведення конкурсу.

З усіма переможцями конкурсів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко упродовж двох місяців має призначити обраних керівників відповідних закладів культури та укласти з ними контракти.