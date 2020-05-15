14 травня по обіді до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Гарбузів Зборівського району.

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу полум’я перекинулося на ще одну господарську будівлю та покрівлю житлового будинку.

Для допомоги рятувальникам було залучено 2 трактори з цистернами, які підвозили воду до місця події.

Завдяки зусиллям чергового та резервного караулів 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління пожежу ліквідували. Від вогню врятовано житловий будинок.

На місце події було залучено 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу Служби порятунку.



