Цього року вже 11 сиріт на Тернопільщині зможуть отримати довгоочікуване власне житло, – повідомив керівник благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко.

Це стало можливим завдяки розподілу коштів державної субвенції.

Як повідомили у благодійному фонді «Майбутнє сиріт», спеціальна комісія при облдержадміністрації ухвалила рішення про розподіл коштів державної субвенції на райони Тернопільської області.

«Окрім того, Тернопільський район придбає житло для дітей, а це дитячий будинок сімейного типу. Радіємо, що проблема забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування зрушена з місця за останні три роки в нас на рівні держави, і сподіваємося, що така тенденція продовжиться в наступні роки на благо дітей та молоді. Єдине болюче питання для молоді віком 23+, які не в змозі, на жаль отримати омріяне житло, чи ще якусь підтримку в нас в Україні. І саме ця вікова категорія, з нашого досвіду, залишається за бортом як для місцевого самоврядування, так і для держави загалом».

Отже, в найскладнішій ситуації щодо квартирного питання перебувають сироти, яким більше двадцяти трьох років. Оскільки наразі вони не можуть розраховувати на державну підтримку у вирішенні житлових питань.

Софія Романська