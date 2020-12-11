У Лановецькому районі 43-річного чоловіка госпіталізували із загальним переохолодженням організму. Місцеві жителі виявили його біля власного будинку. Переохолодження чоловік отримав внаслідок зловживання алкоголем.

Загалом на Тернопільщині цього року від переохолодження постраждало одинадцять людей, – повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Один чоловік загинув.

“У холодну погоду – ніякого алкоголю, адже відчуття тепла при його вживанні оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п’єте. Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тут і криється небезпека. Втрата тепла з поверхні шкіри, кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується”.

Лікарі наголошують: щоб уникнути контактного обмороження, не торкайтесь металу руками або язиком і будьте обережні, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі, уникайте подорожей на далекі відстані, дбайте, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.