Андрій Ляхоцький, 26-річний житель Чортківського району, потребує допомоги у зборі коштів на лікування. Він вже 11 днів перебуває в дифузно-аксональній комі після страшної ДТП.
Наразі Андрій знаходиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії Тернопільської обласної університетської лікарні та потребує нагального хірургічного оперування щелепно-лицьового скелета, повідомляє Файне місто.
Сім’я потерпілого просить усіх небайдужих долучитися до доброї справи та допомогти одужати молодому чортківчанину.
Реквізити: 4149 4991 5594 1816 Ляхоцький Борис Євгенович (Батько).
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