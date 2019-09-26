На Бучаччині не розминулися легківка та мотоблок з причепом. Аварія трапилася 24 вересня близько 16:00 на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2109 не дотримався безпечної дистанції, втратив пильність і врізався із мотоблоком, передає Тернопіль 1.

В результаті автопригоди кермувальник сільськогосподарської техніки отримав тілесні ушкодження. Його з травмами доправили до лікарні. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще дві автопригоди зареєстрували правоохоронці в ніч з 24 на 25 вересня. Для одного з потерпілих ДТП завершилася летально, для іншого – тяжкими тілесними ушкодженнями.

З тяжкими тілесними ушкодженнями потрапив до медзакладу дев’ятнадцятирічний житель Шумського району. Він разом з товаришем повертався із сусіднього села. Там хлопці святкували день народження знайомої. Обидвоє були на скутерах, але без шоломів.