“Один за всіх і всі за одного”, – у Тернополі влаштували мітинг на підтримку Стерненка

Мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка зібрав у Тернополі біля “білого дому” представників громадських організацій і політичних партій.

За підрахунками поліції, до акції долучилося близько трьохсот жителів обласного центру.

Тернополяни прийшли з плакатами: “Волю Стерненку!”, “Один за всіх, всі за одного”, “Ганьба”, “Україна — понад усе”. Люди не погоджуються з вироком суду, який передбачає конфіскацію половини майна та позбавлення волі на сім років.

Активіста Стерненка звинувачують у викраденні місцевого депутата Сергія Щербича, в його катуванні та зберіганні зброї. Учасники мітингу називають справу, яку розглядали майже п’ять років, сфабрикованою.

“Сергій Стерненко — колишній очільник одеського “Правого сектору”, патріот, з ним таким чином вирішила розправитися влада. По всіх містах України люди вийшли підтримати його. Радує, що Тернопіль теж долучився. Так багато людей прийшло на мітинг. Нині йдеться не лише про Сергія, а й про потребу реальних змін у судовій та правоохоронній системах. У тюрми мають йти корупціонери, а не громадські діячі. Ми не будемо стояти осторонь і мовчати, ми будемо боротися”, – зазначила учасниця мітингу у Тернополі Марія Киянюк.

Додамо, акції на підтримку Стерненка відбулися у більшості українських міст. Люди не погоджуються з вироком суду. У центрі Києва учора між протестувальниками і поліцією виникли сутички.