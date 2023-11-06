Один з водіїв загинув на місці: на Тернопільщині зіткнулися Porsche і Nissan. ФОТО

5 листопада на Тернопільщині трапилася жахлива ДТП. Внаслідок зіткнення Porsche Cayenne та Nissan Qashqai один з водіїв загинув на місці.

Про це повідомляє видання 0352.ua з посиланням на 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

“Вчора 05 листопада о 19:06 в м. Кременець по вул. Осовиця виникла ДТП за участю автомобілів Porsche Cayenne та Nissan Qashqai, останній з яких здійснюючи обгін в неналежному місці виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення. В наслідок аварії водій автомобіля Nissan Qashqai загинув на місці події, водія Porsche Cayenne госпіталізовано. На місці події залучено черговий караул 5 ДПРЧ м. Кременець”, – йдеться у повідомленні.