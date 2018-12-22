Один з приміських потягів на Тернопільщині курсуватиме зі змінами
22/12/2018 0
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У зв’язку з продовженням колійних ремонтних робіт на перегоні Товсте–Торське 22, 23, 24 та 27, 28, 29, 30 грудня цього року зазнає змін розклад руху приміського потяга №6271/6274 сполученням Тернопіль–Заліщики–Тернопіль.
Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.
У вказані періоди потяг курсуватиме лише до ст. Чортків та зворотно.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок
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