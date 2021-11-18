Один упав з дерева, інший – з даху: на Тернопільщині травмувалися двоє чоловіків

17 листопада зменшилась кількість виїздів до ковідних хворих, але побільшало викликів до пацієнтів із хронічними, особливо серцево-судинними недугами, на алкогольні інтоксикації, ГРВІ та різні нещасні випадки.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.

Так, о 9.31 районна бригада швидкої виїжджала у с. Манаїв Зборівського району, до 39-річного пацієнта. Чоловік упав з дерева висотою 10 метрів. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, відкритим переломом правого гомілковостопного суглоба потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Зборівську райлікарню.

Цього ж дня об 11.33 районна бригада швидкої виїжджала у м. Чортків, до 50-річного пацієнта. Чоловік упав з даху будівлі на бетонні плити… Із підозрою на відкриту черепно-мозкову травму, струсом головного мозку, відкритим переломом кісток правої кисті потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Чортківську райлікарню.

Загалом за 17 листопада медики швидкої по Тернопільській області обслужили 303 виклики до пацієнтів, здійснили 121 госпіталізацію; з них по Тернополю обслужено 121 виклик швидкої допомоги, госпіталізовано 38 пацієнтів.