Житель Чортківського району пропонував працівникам поліції грошові кошти, аби ті не складали адміністративний протокол за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Легковик за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили 29 серпня. Під час спілкування із водієм, інспектори запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Він не погодився, проте захотів «вирішити» питання за гроші.

Попередження про кримінальну відповідальність за такі дії правопорушника не зупинили і він залишив на сидінні службового авто 100 доларів та тисячу гривень. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

100 євро за уникнення відповідальності пропонував правоохоронцям і водій скутера на Бережанщині. У кермувальника, якого спинили, за порушення, поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовлявся проходити тест та намагався дати правоохоронцям хабаря.

Відтак, за обома фактами слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Окрім того, на водіїв складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.