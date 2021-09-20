Один давав 500 гривень, інший – 5000: п’яні водії хотіли підкупити патрульних

Працівники відділення поліції № 5 (м. Підволочиськ) Тернопільського РУП розпочали досудові розслідування за фактами надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище щодо двох чоловіків.

Одна з подій трапилася 18 вересня. Під час патрулювання місцевості, працівники поліції помітили автомобіль «DAEWOO Sens», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом авто перебував 34-річний житель району з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 500 гривень. Факт надання грошей зафіксувала бодікамера поліцейських.

Ще одного правопорушника правоохоронці виявили наступного дня. 57-річний водій «Volkswagen Caddy» керував іномаркою напідпитку. Питання притягнення до відповідальності чоловік хотів уникнути, заплативши патрульним 5000 гривень. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що зловмисник – житель Львівської області.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Окрім цього на зловмисників склали адміністративні матеріали за скоєння відповідних правопорушень.