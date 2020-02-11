У суботу, 8 лютого, на вулиці Галицькій стався зсув грунту. У результаті трагічно загинули двоє чоловіків 40 і 36 років, родом з Одеської і Донецької областей.

Як повідомляє МедіаТОР, вони працювали у підприємстві РБК “Спецбудмонтаж” (м. Київ), яке мало укладений договір з КП «Тернопільводоканал» на заміну та санацію водопровідних і каналізаційних мереж.

Про надзвичайний випадок рятувальників повідомили о 1:50. За умовами контракту, підрядники не мали права працювати вночі, у вихідні й святкові дні. Роботи мали проводити лише в денний час. Відповідно до чинного законодавства, за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об’єкті несе відповідальність саме підрядна організація.

Поліцейські встановили, що на місці робіт не дотримувались норм безпеки, спеціальних огорож не було. До того ж один з працівників вживав алкоголь.