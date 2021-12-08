Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 грудня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 63 р., Тернопільський район;
2 – чоловік 77 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 83 р., Чортківський район;
4 – жінка 80 р., м.Тернопіль;
5 – жінка 74 р., Чортківський район;
6 – чоловік 67 р., Тернопільський район.
Загалом за добу в області зареєстровано 183 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 364 людини.
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