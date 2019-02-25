Одразу два священики УПЦ МП з Тернопільщини разом з парафіями перейшли до помісної церкви

24/02/2019 Розмір тексту:

Уродженці Тернопільщини – протоієрей Володимир Стецюк та його син, протоієрей Павло Стецюк, перейшли з Московського патріархату до Православної Цекрви України разом зі своїми парафіями у смт. Наркевичі, с. Бубнівка та с. Юхимівці Волочиського району, що на Хмельниччині.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Колишня парафія отця Володимира Стецюка на Тернопільщині, у селі Бутин Збаразького району, першою в області вийшла з-під підпорядкування Московського патріархату ще у 2014 році після початку окупації Російською Федерацією Криму та вторгнення на Донбас.

Усього від початку російської військової агресії проти України Московський патріархат втратив на Тернопільщині близько тридцяти парафій. Останнім часом цей процес суттєво активізувало надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України.