Одним з перших записався у штурмову бригаду “Лють”: на Тернопільщині попрощалися із 20-річним воїном. ФОТО

У п’ятницю, 17 листопада, на Тернопільщині попрощалися із юним бійцем штурмової бригади “Лють” Володимиром Матвіївим.

Захисник отримав важкі поранення у запеклих боях в Донецькій області 5-го листопада. 14 листопада у госпіталі Дніпра серце воїна зупинилося назавжди. Бійцю було лише 20 років…

Про важку втрату повідомили на сторінці Озернянської територіальної громади. Саме там, у селі Висипівці, народився і проживав Володимир Матвіїв.

“Минулого тижня у п’ятницю з ним прощалися рідні Висипівці, попрощалися рідні тато, мама, брат, кохана дівчина. Прощалися побратими, прощалася Україна, проводжаючи в останню путь”, – розповідають у громаді.

Володя мріяв стати поліціянтом. Після закінчення Висиповецької школи вступив у Національну академію внутрішніх справ у місті Києві. Добре вчився, займався спортом, був веселим і товариським.

Коли в лютому цього року оголосили набір в штурмову бригаду Національної поліції “Лють”, він став одним із перших добровольців бригади. Попри юність, хлопець з невеликого села сміливо боронив свою державу від окупанта.

“Тепер нам нести тягар скорботи. Нам навічно пам’ятати про героїзм і мужність Володі Матвіїва, який у 20 років віддав за нас життя.

Ми низько вклоняємося батькам Володі, співчуваємо всій родині та побратимам. Хлопець був дорогим серцю кожного, хто його знав. І таким він залишиться у вічності.

Вічна пам’ять і слава Герою-Воїну Володимиру Матвіїву!”.