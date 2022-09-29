Одним з перших став на захист Батьківщини: на Тернопільщині попрощалися із Юрієм Лопушанським. ФОТО

Вчора відбулося прощання з воїном Юрієм Лопушанським, жителем селища Підволочиськ, який загинув 23 вересня на Херсонщині.

Юрія всі знали як доброго та життєрадісного молодого хлопця, який завжди був готовий допомогти, підставити плече. Добрий син, найкращий брат, вірний друг, надійний побратим і мужній воїн. Він одним з перших став на захист своєї Батьківщини. Про це повідомляють на сторінці Підволочиської селищної ради.

Як сказав Владика Нестор архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ, який очолював похорону процесію, любов до України можна показувати в різний спосіб, але Справжні Герої такі, як Юрій, який мовчки і сміливо з перших днів пішов у військкомат, а потім і на війну для захисту нашої держави.

“Він не був професійним військовим, але маючи військову кафедру, офіцерське звання – лейтенанта, став в ряди ЗСУ, залишився вірним присязі і до останнього подиху боровся за Україну”.

Батькам воїна Юрія на похороні було вручено “Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України” від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Щиро дякуємо, що зуміли виховати такого сина!”, – зі сльозами на очах сказав один з його побратимів.

Царство небесне ! Вічна пам’ять Герою!