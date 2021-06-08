Днями у Зборівському районному суді прозвучав вирок молодикові, який жорстоко побив свою стареньку бабцю.

Суд призначив домашньому тирану 2 роки позбавлення волі. Та, зважаючи на палкі запевнення виправитись і допомагати старенькій, керуючись ст.75 КК України, призначив випробування і встановив один рік іспитового строку, пише Номер один.

Словами не передати страждання немічної пенсіонерки: поки була молодшою та повною сили, як могла, вона тішила й пестила онука, економила на собі, щоби на скромну зарплату, а згодом – пенсію купити малому цукерки, іграшки, модний мобільний телефон. Однак хлопцеві все було мало, і він вимагав усе більше. Зрештою, саме через заздрість він став на кримінальну стежку, а згодом потрапив за ґрати.

Відбувши покарання, повернувся додому, точніше, до старенької бабці. Однак чолов’яга й не думав виправлятись, а просто тероризував стареньку, відбираючи в неї чи не всю пенсію. От і в середині січня цього року почав вимагати у бабці гроші. Пенсіонерка не стерпіла й категорично відмовила, зауваживши: «Я все життя тяжко працювала, щоби на схилі літ мати копійчину. Тобі потрібні гроші? От піди і зароби!»

У відповідь розлючений онук почав обзивати стареньку, а потім щосили вдарив кулачищем у живіт, одним махом зламавши п’ять ребер. Коли бабуся зігнулася від болю, продовжував бити у груди, по плечах. Відтак ще й зламав їй ключицю. Не відомо, чим би закінчилось жахливе побиття, якби на крики не прибігли сусіди. Вони й викликали карету швидкої допомоги та поліцію.

За фактом умисного заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості (ст. 122 КК України) правоохоронці порушили кримінальне провадження.

У суді молодик повністю визнав свою провину та обіцяв виправитись і допомагати бібці. Тим більше, що тепер старенькій не під силу навіть проста хатня робота.