На два місяці перекриють частину вулиці Шпитальної для проїзду автотранспорту. Там ремонтуватимуть дорогу.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 26 червня.

– На ділянці вулиці Шпитальної від вулиці Ярослава Стецька до вулиці Князя Острозького починаємо роботи згідно з титульним списком, – розповів Олег Соколовський, начальник управлінян житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. З 26 червня до 26 серпня вона буде перекрита для руху транспорту. Там передбачено провести капітальні роботи: повністю замінити комунікації, відновити тротуари та дорожнє покриття.

Відповідно до затвердженого переліку капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік, на заміну верхнього шару дорожнього покриття на частині вулиці Шпитальної виділено 3 мільйони 500 тисяч гривень.

Ольга Трач