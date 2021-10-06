Одну з вулиць у Тернополі перекриють на два місяці

Вулицю Квітову перекриють для руху автотранспорту більше, ніж на два місяці. Там капітально ремонтуватимуть дорожнє покриття.

Триватимуть ремонтні робити з 7 жовтня до 24 грудня 2021 року. 6 жовтня, можливий ускладнений рух транспорту за вказаною адресою через виконання підготовчих робіт.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 6 жовтня.

– Щоб капітально відремонтувати дорогу на Квітовій даємо дозвіл підрядній організації перекрити рух автотранспорту з 7 жовтня по 24 грудня, – повідомив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Заплановано, що будівельні роботи будуть виконані в коротший термін, але даємо період на їх виконання.

Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, під час ремонту вулиці оболаштують дощову каналізації та систему водопостаання, замінять дорожнє покриття, зроблять тротуар та зовнішнє освітлення.

На ділянці ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки згідно схеми організації дорожнього руху. Водіїв просять бути уважними та завчасно планувати свій маршрут. Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів в районі проведення робіт здійснюватимуть працівники Управління патрульної поліції в Тернопільській області.