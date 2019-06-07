Одна з міських вулиць Тернополя носитиме ім’я Андрія Пушкаря. Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради.

Ідею назвати вулицю іменем відомого спортсмена запропонував на сайті петицій Олег Філь. Його прохання підтримало понад 300 тернополян, відтак петицію розглянули у міській раді, повідомляє Тернопіль 1.

Окрім цього, назвати вулицю іменем Андрія Пушкаря мають намір і в Кременці, де жив спортсмен.

Нагадаємо, багаторазовий чемпіон світу Андрій Пушкар загинув 14 листопада 2018 року у ДТП на Рівненщині. Йому було 33 роки.