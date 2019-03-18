Іменем знаменитого армреслера Андрія Пушкаря назвуть одну з вулиць у Тернополі.

З пропозицією увіковічнити видатного спортсмена виступив головний архітектор міста Василь Бесага, повідомляє Главком.

33-річний Андрій Пушкар з Кременця Тернопільської області – знаний в усьому світі армрестлер, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. Андрій Пушкар трагічно загинув у ДТП 14 листопада 2018 року неподалік від рівного. У лютому 2019 року Андрієві посмертно присвоїли звання заслуженого тренера України.

У проекті йдеться:

«За результатами розгляду електронної петиції від 10.12.2018 р. «Назвати одну із вулиць на честь Андрія Анатолійовича Пушкаря», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних і святкових дат, назв і дат історичних подій» та Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. №989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з гуманітарних питань, міська рада вирішила: присвоїти вулиці «Проектна-209» у житловому районі «Південний» назву «Андрія Пушкаря».

Що цікаво, йдеться про житловий мікрорайон, який розбудовують у напрямку аеропорту. Саме там колись міська рада Тернополя передавала ділянки воякам АТО. Там планом передбачили і багатоповерхову забудову, і зведення школи, і створення відпочинкових зон.

Очевидно, розглянути це питання депутатам запропонують уже на наступній сесії.