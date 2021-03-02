Одну з вулиць Тернополя назвуть ім’ям бійця, котрий загинув від кулі снайпера

На розгляд чергової сесії Тернопільської міськради винесуть проєкт рішення про присвоєння одній із вулиць імені Михайла Цимбалістого.

Нову назву носитиме нинішня вулиця «Проектна-1» на території мікрорайону №6, яка обмежена вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе в м.Тернополі.

Ініціатор такого проєкту – відома волонтерка, депутат ТМР Христина Феціца, повідомляє Номер один.

Депутати Тернопільської міської ради підтримали звернення Христини Феціци щодо присвоєння одній із вулиць Тернополя імені підполковника, розвідника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, уродженця Тернопільщини Михайла Цимбалістого, який загинув від кулі снайпера під час виконання бойового завдання у вересні 2019 року. Також у зверненні йдеться про встановлення меморіальної дошки Герою на фасаді Тернопільської спеціалізованої школа І-ІІІ ст. № 29.

Військовому на момент загибелі було 34 роки (нар. 29 липня 1985), він — уродженець села Увисла Гусятинського району Тернопільщини. Мешкав у Тернополі.