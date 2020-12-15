Тернополян запрошують долучитися до громадського обговорення щодо присвоєння одній із вулиць на мікрорайоні №6 ім’я підполковника Михайла Цимбалістого.

Впродовж наступних двох місяців усі пропозиції та зауваження можна подавати у письмовій або усній формі у відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради (вул. Листопадова, 5; тел. (067) 4473016), управління містобудування, архітектури та кадастру (вул. Коперника, 1, тел.: (067) 4473280) або ж надсилати електронною поштою на адреси: presamr@gmail.com, arhtern@ukr.net із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.

Після отримання пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Тернопільської міської ради.

З інформаційною довідкою про Михайла Цимбалістого, обгрунтуванням поданої пропозиції та проєктним план детального плану території мікрорайону №6 можна ознайомитися на сайті Тернопільської міської ради у розділі “Громадські обговорення, слухання, місцеві ініціативи”

Консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, надаються в управлінні містобудування, архітектури та кадастру за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, каб. 202, тел. (067) 4473280.