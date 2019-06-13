Капітальний ремонт частини вулиці В’ячеслава Чорновола розпочнуть за декілька днів. У зв’язку з цим ділянку від вулиці Івана Франка до бульвару Тараса Шевченка перекриють для руху транспорту більше, ніж на два місяці.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 12 червня.

– Розпочинаємо роботи із капітального ремонту дорожнього покриття на частині вулиці В’ячеслава Чорновола, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Тому з 18.06 до 26.08 перекриваємо її для руху транспорту і починаємо роботи, які передбачають зміну каналізації, облаштування додаткових місць для паркування автомобілів та оновлення фонтану «Кульбаба» у сквері. Ці роботи передбачені у титульному списку капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою. Кошти на них виділені, як з міського, так і з державного бюджетів.

Відповідно до затвердженого у лютому титульного списку, з міського бюджету на капремонт частини вулиці Чорновола виділено один мільйон сімсот сорок шість тисяч гривень, а на капітальний ремонт прилеглої до фонтану території з влаштуванням пандусу у сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола – вісімсот тисяч гривень.

Нагадаємо, що ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Івана Франка капітально відремонтували минулого року.

Ольга Трач

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