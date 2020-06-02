Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступнику начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Правоохоронець підозрюється у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 , ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що у 2018 році правоохоронець уклав з одним із підприємств два договори про надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення та вніс неправдиві відомості до актів приймання послуг від виконавця. На підставі укладених фіктивних договорів на користь суб’єкта господарювання було перераховано 396 000 гривень бюджетних коштів.

В результаті проведених експертиз встановлено, що послуги з оновлення та супроводу програмного забезпечення не надавалися.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області. Оперативний супровід – Тернопільське управління ДВБ Нацполіції та Управління Служби безпеки України у Тернопільській області.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.