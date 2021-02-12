Одного взяли в заручники, інший втікав полями: на Тернопільщині розігралася кримінальна драма, як у голлівудському бойовику. ВІДЕО

Погрожували розправою, обікрали, пограбували, побили товариша, а після цього відібрали автомобіль та втекли, взявши в заручники людину – таке повідомлення надійшло в чергову частину Заліщицького відділення поліції. Потерпілі – жителі райцентру.

Один з них розповів, що свого часу позичив знайомому гроші. Останній перетелефонував і сказав приїхати по борг. Позичальник так і зробив, взявши з собою товариша.

Коли приїхав за вказаною адресою та зайшов у помешкання, на нього накинулися двоє, вдарили та почали вимагати ключі від автомобіля, документи, гроші й цінні речі.

Після цього привели в будинок товариша і почали бити його палицею по тілу. В якийсь момент власник автівки зумів втекти.

Впродовж кількох годин ховався від кривдників в полях і лише над ранок добрався до найближчого фермерського господарства та повідомив про злочин на лінію “102”.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Володимира Галевича, пошуками зловмисників зайнялися працівники карного розшуку під процесуальним керівництвом Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури. Оперативники опрацьовували камери спостереження “Безпечне місто”.

Як стало відомо згодом, після втечі одного з потерпілих, зловмисники змусили іншого чоловіка їхати з ними на Тернопіль, але через Борщів.

В викраденому авто були цінні речі – фотоапарат, скутер та зварювальний апарат. Останній викрадачі продали дорогою на Тернопіль за 200 гривень, аби мати на пальне.

Вже в обласному центрі вони змусили заручника на своє ім’я здати до ломбарду фотоапарат і шукали клієнтів на автомобіль та скутер. Проте транспортні засоби реалізувати не встигли. Їх піймали працівники карного розшуку. Як з’ясувалося, зловмисники уже відбували покарання у місцях позбавлення волі за вбивство.

Чоловіків затримали згідно статті 208 КПК. Їм оголосили підозру за п’ятьма статтями кримінального кодексу – розбій, крадіжка, грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та позбавлення волі або викрадення людини. Обом підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство та встановлюються усі обставини злочину.