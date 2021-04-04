Чортківське вище професійне училище стало одним із десяти закладів профосвіти в Україні, в якому планують створити Центр професійної досконалості.

Тернопільщина подала на розгляд Міністерства освіти та Європейського інвестиційного банку проекти від трьох навчальних закладів. Інвестор обрав Чортківське училище.

– Тернопільська область надала три проекти щодо створення Центрів професійної досконалості, – повідомила Ольга Хома, начальник управління освіти і науки Тернопільської ОДА. – Європейський інвестиційний банк обрав Чортківське вище професійне училище. Нещодавно консультанти ЄІБ та МОН побували в області. Вони ознайомилися із матеріальною базою, навчальними планами, освітніми ліцензіями училища, цікавилися який центр професійної досконалості вони можуть відкрити. Всього в Україні обрано 10 закладів, які презентували програми розвитку і створення центрів професійної досконалості. Європейський інвестиційний банк виділив для України 58 мільйонів євро. Орієнтовна вартість такого центру становитиме близько 5 мільйонів євро. Зараз ми спільно з Чортківським училищем працюємо над стратегією того, що можемо запропонувати ЄІБ для того, щоб зберегти усі спеціальності, які є на даний час у цьому закладі і отримати надпотужну базу для того, щоб надавати, як освітні послуги, так і послуги підвищення кваліфікації. Отримані інвестиції будемо вкладати не тільки у матеріальну, а й технічну базу, у створення сучасних проектів тих чи інших навчально-практичних центрів, які можуть діяти у цьому закладі, у створення спортивного майданчика, у покращення житлових умов для учнів. Якщо виникне потреба добудови нового приміщення, зможемо це також зробити.

У Чортківському училищі проводять навчання на базі дев’яти та одинадцяти класів. У закладі можна отримати такі професії: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; монтажник санітарно-технічних систем та устаткування; монтажник гіпсокартонних конструкцій; опоряджувальник будівельний; касир торговельного залу; продавець продовольчих товарів; кухар, кондитер; кухар, офіціант, бармен; тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія А1,А2, В1); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автомобіля категорії “С, С1”; машиніст холодильних установок; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Фото зі сторінки ЧВПУ у фейсбуці