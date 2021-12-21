Село Баранівка на Бережанщині оголосили неблагополучним населеним пунктом по сказу. Таке рішення прийняли під час засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії Бережанської міської ради.

Причиною зібрання комісії стало те, що одну із жительок села покусав її власний кіт. А під час перебування на карантині тварина загинула.

Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області, спеціалісти ветеринарної медицини відібрали патматеріал з наступним дослідженням на сказ. Діагноз підтвердили у Тернопільській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

Під час засідання протиепізоотичної комісії затвердили план заходів щодо боротьби та профілактики сказу у Баранівці. Всім домашнім собакам та котам при подвірному обході зроблять щеплення проти сказу. А серед населення проведуть освітньо-роз’яснювальну роботу щодо запобігання контакту з дикими тваринами у випадку їх появи та небезпеки отримання покусів та інфікування.

У Бережанській міській раді також повідомили, що ситуація перебуває під контролем. Жінка, яку покусав її кіт, проходить необхідне лікування, згідно затвердженої схеми. 20 грудня ветеринари розпочали щепити домашніх тварин у селі. Окрім цього, мисливці проводять рейди мисливськими угіддями.