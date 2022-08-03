Одна, зате яка: стало відомо, чия зірка з’явиться на алеї у Тернополі

Щорічно, з нагоди Дня міста у Тернополі вшановують громадських діячів, митців та осіб, які своєю працею та досягненнями прославляють своє місто.

Впродовж липня тернополяни, керівники вищих навчальних закладів, громадських організацій та галузевих спілок, установ, підприємства та організацій подавали пропозиції щодо кандидатів на присвоєння зірки на «Алеї зірок» у Тернополі в цьому році.

Пропозиції збирало управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, яке мало їх узагальнити і надасти інформацію організаційному комітету з відзначення Дня міста для розгляду кандидатур щодо встановлення бронзових плит з їх іменами на «Алеї зірок», що на вулиці вул. Петра Конашевича-Сагайдачного

Як стало відомо видінню «Номер один» з джерел у міській раді, цьогоріч зірка буде одна – групова і вшановуватиме вона всіх захисників і захисниць, які боронять Україну в протистоянні з російськими окупантами.

Нагадаємо, «Алею зірок» у Тернополі заклали у 2011 році і щороку на ній з’являються нові пам’ятні бронзові зірки. Наразі у місті вже закладено 35 зірок.