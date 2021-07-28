Одна відволікала, інша крала: на Тернопільщині спіймали злодійський дует – матір і доньку

Позбавлення волі на строк до п’яти років загрожує двом жителькам Тернопільщини, які обікрали торговельний заклад в Кременці.

Як встановили оперативники територіального підрозділу, підозрювані – мати та донька. Вони, перебуваючи в районному центрі, пішли на злочин. Допоки одна відволікала продавчиню, інша непомітно сховала товар та пронесла його повз каси. Факт крадіжки задокументувала камера відеоспостереження.

Зловмисниці у скоєному зізналися.

Відомості про подію внесено до ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.