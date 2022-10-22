Одна людина загинула: через вимкнене вуличне освітлення у темну пору на Тернопільщині почастішали ДТП

У зв’язку з обмеженням споживання електроенергії вуличне освітлення у вечірній та нічний період у всіх населених пунктах області вимкнено. Зважати на цю ситуацію та дотримуватися правил дорожнього руху – першочергове завдання водіїв та пішоходів.

Через погану видимість на дорогах зростає кількість автопригод. Водії часто не бачать людину, яка переходить дорогу, або реагують на неї занадто пізно. За два дні тернопільські поліцейські зареєстрували три дорожньо-транспортних пригоди, у яких постраждали пішоходи у темну пору доби: одна людина загинула, двоє отримали травми.

Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та по можливості максимально утриматися від поїздок у нічний час. Пішоходам теж варто подбати про власну безпеку – у темний час доби носити одяг з світловідбивальними елементами, користуватися ліхтариками та перед тим, як переходити дорогу, подивитися чи немає поруч машин.

З відповідальністю поставитись до споживання електроенергії – нині завдання кожного з нас. Підприємцям слід вимкнути зовнішнє освітлення: рекламні вивіски, вітрини та сітілайти.

На територіях громад, де буде відсутнє електропостачання, чергуватимуть додаткові патрулі поліцейських та представники громадських формувань. Основна мета – недопущення погіршення криміногенної ситуації та безпека громадян.

Закликаємо жителів області бути відповідальними та з розумінням поставитися до обмежень. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо чуєте сирену – негайно ховайтесь в укриття або найбільш безпечні місця. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.