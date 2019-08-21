Очолити Тернопільську обласну державну адміністрацію прагне захисник ексрегіонала Валентина Хоптяна Руслан Комар-Чорний.

Про це свідчить декларація, подана регіоналом у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як пише інтернет-видання Тернополяни, у надії, що всі забули, як він відвойовував любов мешканців Тернопільщини до «януковців», Руслан Комар-Чорний подав декларацію та очікує на «тепле місце».

Офіційному претенденту на посаду голови ТОДА завжди все давалося легко. Адже його пропихали «регіонали». Саме завдяки приходу на Тернопільщину колишнього очільника ТОДА Валентина Хоптяна, якого призначив Янукович, кар’єра Руслана Комар-Чорного стрімко пішла вгору.

У квітні 2013 року його призначили головою Підволочиської РДА. Вдячності Руслана Комар-Чорного не було меж і він вигадав славнозвісний вишитий портрет тодішнього глави держави. Саме такий презент чиновник змусив дітей будинку школяра, що у Скалаті, зробити Валентину Хоптяну.

Опісля, запевняючи, що дітям за це дали багато солодощів: «Яке це підлабузництво? Діти показали свою майстерність, — пояснив Руслан Комар-Чорний. — Ця ідея зародилася сама ще влітку, коли святкували 500 років Скалата. Я був присутній під час вручення портрета губернатору Тернопільщини. За це губернатор вручив дітям солодкі подарунки. Пакет гостинців був досить великим», – переконував чиновник.

У свою чергу скалатчанка Наталія Станьковська тоді сказала: «Думаю, діти самі бачили портрет вперше… Дуже негарно! Інша річ, якби це робили діти, власноруч вишили і подарували. Навіщо когось підставляти… Батьки стоять на Майдані, а діти вишивають портрет президента. То, напевно, щось не так!».



