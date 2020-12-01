15-річна та 12-річна тернополянки спокусилися на білизну й намагалися винести товар з магазину, одягнувши на себе.

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від керуючої однією з крамниць, що в ТРЦ «Подоляни». Жінка заявила, що продавці виявили та зупинили двох неповнолітніх дівчат, коли ті намагалися винести з торгового закладу білизну.

З’ясувалося, школярки скористалися зайнятістю продавців, взяли непомітно білизну і зайшли у примірочну. Там натягнули поверх власної, вдягнулися і спробували вийти з крамниці. Проте під час перетину рами, датчики якої реагують на викрадений товар, спрацювала сигналізація. Продавці зупинили неповнолітніх і ті у скоєному зізналися.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.