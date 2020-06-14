На Тернопільщині нарешті послабшала спека.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 19 до 24 градусів тепла. Прохолоди додаватиме поривчастий вітер, а також високою залишається ймовірність дощів.

Упродовж доби погодні умови у західному регіоні зумовлюватиме циклон Octavia. Відтак місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, можливі шквали і град.

«14-го червня спека в Україні послабне! Протягом дня очікується +24 +29 градусів. На Заході найсвіжіше: +19 +24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний. Дощі з грозами, короткочасні, локальні в Україні повсюди, можуть швидко переходити у зливу. Циклон Octavia постарається. Обережно при грозах, місцями ймовірні шквали, град! На наступному тижні поки що сильної спеки не видно», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода наступного тижня буде комфортнішою. Сильної спеки синоптики не передбачають, а от дощі і грози поки нашого краю не покидатимуть.

Софія Романська