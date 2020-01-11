Створити новий парк, розчистити русло річки Серет в межах парку «Топільче», впорядкувати ливневі стоки в парках, побудувати дощовий колектор на вулиці Галицькій, встановити додатковий автоматизований пост для вимірювання якості атмосферного повітря у центрі Тернополя на вулиці Руській, знизити рівень забруднення Тернопільського ставу на 55%, встановити вісім моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. Усе це та ще багато іншого планують виконати у Тернополі у найближчі три роки. Такі заходи передбачили у «Програмі охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки».

Подібну програму у місті розробили вперше і затвердили під час сесії на початку грудня 2019 року. Раніше заходи екологічного характеру входили до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади.

– Заходи пов’язані з екологією у нас були передбачені у Програмі реформування житлово-комунального господарства, – зауважив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – За дорученням міського голови, з метою посилення сталого європейського розвитку нашого міста і залучення коштів з державного бюджету була необхідність зробити окрему програму для можливості її фінансування. Тому ми розробили окрему програму, до якої увійшла також програма, яка ще не завершилась по Тернопільському ставу.

Міський голова Сергій Надал додав, що управління проробило колосальну роботу, адже раніше такої програми не було, і вона стосується усіх сфер життєдіяльності міста, починаючи від зелених насаджень, очищення повітря, очищення озера до стоків, каналізації тощо. До неї увійшли пропозиції громадських активістів та місцевих науковців. У процесі реалізації до програми вноситимуть зміни і доповнення, які будуть на часі.

На три роки для реалізації програми передбачили два мільйони вісімсот п’ятдесят одну тисячу гривень. Із них – один мільйон чотириста дев’яносто три тисячі гривень будуть виділені із бюджету громади, дев’ятсот п’ятдесят шість тисяч гривень – із державного бюджету та чотириста дві тисячі – з інших джерел.

Ольга Трач

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