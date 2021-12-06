Жертвою пройдисвітки стала жителька села Підгайчики Зборівської громади. Дівчина сама привела до помешкання невідому жінку, налякавшись її «пророцтв».

3 грудня до співробітників відділення поліції у Зборові звернулася 21-річна жителька села Підгайчики і повідомила про те, що з її помешкання невідома жінка винесла всі заощадження загальною сумою понад 170 тисяч гривень.

Встановлюючи обставини, що передували злочину, поліцейські з’ясували, потерпіла сама привела до хати незнайому жінку, яку зустріла в Тернополі. Незнайомка залякала дівчину тим, що її рідним загрожує смерть, якщо не очистити від прокляття усі цінні речі, які зберігаються у хаті. Злякавшись «пророцтв», дівчина винайняла таксі і поїхала з обласного центру до рідного села, взявши з собою «рятівницю». Каже, мало що пам’ятає з періоду спілкування з незнайомкою, та й якої вона зовнішності – не пригадує. Оговталася вже над вечір, хоча гроші зі сховку зникли ще до обіду.

У ході оперативних заходів поліцейські отримали зображення з камери спостереження, проте обличчя зловмисниці на ньому не видно. Тому правоохоронці звертаються до усіх, хто міг бути свідком тієї події, надати інформацію, яка допомогла б встановити особу лиходійки. Контактний телефон 067 340 1704 або на лінію 102.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу.