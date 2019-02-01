Аферистка “очистила” гаманці тернополян від 700 тисяч гривень

01/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах стосовно жительки Київщини, що виманила у трьох тернополян понад 700 тис грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, шахрайка упродовж травня-серпня 2018 року розмістила у кількох друкованих виданнях публікації про свою допомогу у вирішенні сімейних проблем, зняття порчі, родового прокляття і т.д. за допомогою старовинних молитов, залишивши контактний телефон. Себе вона називала «Пані Уляна, фіналістка битви екстрасенсів!».

Кілька довірливих тернополян, котрі звернулись до «Пані Уляни» залишивши їй власні кошти для «обряду очищення» на 33 дні і зрозумівши, що це – шахрайство, звернулись із заявами до правоохоронців. Тільки у трьох потерпілих від незаконних дій «екстрасенса» зловмисниця виманила понад 700 тис грн. Наразі встановлюються інші потерпілі від незаконних дій шахрайки.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч.3 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, вчинене повторно.

Тернопільським міськрайонним судом сьогодні, 1 лютого 2019 року, задоволено клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вигляді тримання під вартою.