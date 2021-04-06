Можна припустити, що слух Володимира Зеленського не дуже тішать регулярні заяви його політичних опонентів стосовно того, що він, мовляв, некомпетентний, боязкий, діє, озираючись на олігархів, і взагалі – веде важливі державні справи у стилі перфомансів “95 кварталу”. Отож час від часу гарант полюбляє, що називається, грюкнути кулаком по столі, щоб дати недругам зрозуміти, що між ним і “кіношним” Голобородьком не така вже й велика різниця. І що він цілком здатний рубанути “з плеча”.

Історія із закриттям телеканалів В.Медведчука і санкцій проти нього – цьому свідчення. Втім, якихось особливо відчутних інших наслідків цих “підготовлених експромтів” наразі не помітно: жоден з одіозних олігархів, здається, не виявляє ознак особливої тривоги чи хоча б занепокоєння; П.Порошенко, котрий на початку каденції свого наступника принишк було в непевному очікуванні, коли ж той стане його обіцяним на стадіонних дебатах вироком, розправив плечі й тепер з першого-ліпшого приводу норовить “наїхати” на господаря його колишнього кабінету на вул. Банковій. І головне – ну, немає вже котру весну “посадок”, обіцянка яких, варто думати, принесла Зеленському-Голобородьку чималу кількість голосів на виборах. Ну, хоче наш народ бачити якусь сановну фізіономію на лаві підсудних – буквально зголоднів за цим. А ще краще – одразу всіх (тільки де знайдеш таку судову залу для такої довжеле-е-е-е-е-зної лави?).

Найсвіжіший епізод з цієї тактики Президента – заява за підсумками чергового засідання РНБО, під час якого десятки співробітників регіональних управлінь Державної митної служби України були відсторонені від роботи. Напевно, багато з них залюбки не раз переглядали “Біле сонце пустелі” й захоплювалися образом митника Верещагіна. А, може, й тримали у себе його фото і добре пам’ятали промовлене ним “Я мзду не беру – мне за державу обидно”. І вже точно всі вони, заступаючи на посаду, проголошували присягу і клялися, серед іншого, всіма силами захищати інтереси української держави. А от тепер багатьом з них рішенням РНБО відмовлено в довірі. Серед відсторонених від посад – 17 керівників митниць і митних постів. Це рішення пов’язане з санкціями РНБО проти 10 українських громадян, котрі займалися контрабандою. А отже, звільнені (без особливих почестей) митники цілком можуть бути причетними до корупційних діянь. Найбільше (аж 46) провинних голів виявилося у Галицькій митниці (це, здається, десь неподалік від нас?). “А ще ми готуємо законодавчі зміни, результатом яких буде криміналізація недостовірного митного декларування”, – зазначив глава держави. Отже, таки намічаються “посадки”? Така “агротехніка” видається більш ніж доречною – за словами В.Зеленського, збитки через контрабанду складають 300 млрд.грн., що їх недоотримав держбюджет.

Цікаво лише: це – ураган, який очистить митні “авгієві стайні”, чи лише помірної сили вітерець – для остраху непокірних і заспокоєння Заходу? Практика останніх років наштовхує радше на друге. Ну, навіщо нам, скажіть, ті урагани? Лише біди нароблять… А вітерець – він повіє-повіє, остудить надто гарячі голови, заспокоїть їх.

Та й по всьому…