Понад одинадцять тисяч дітей на Тернопільщині пішли до першого класу. А загальна кількість учнів в області сягає 101 900. Більшість з них розпочали навчання в очному форматі, але з дотриманням карантинних вимог.

У школах Чорткова, Бережан і Бережанського району навчальних рік розпочався дистанційно. Про це повідомила начальниця управління освіти у науки області Ольга Хома. Ці населені пункти належать до червоної зони епідемічної небезпеки.

«Керівники начальних закладів мають тримати на контролі виконання карантинних вимог. Є рекомендація, щоб класи якомога менше контактували, щоб COVID-19 не поширився на всю школу. Відмінений масковий режим для учнів початкової школи, а учні 5 – 11 класу повинні ходити у масках, зокрема – по коридорах. Під час уроків масками можна не користуватися. Щодо педагогічних працівників, то вони повинні використовувати маски або захисні щитки. Якщо у класі більше 28 учнів, то клас має ділитися на півгрупи».

Додамо, серед вчителів Коропецької загальноосвітньої школи у Монастириському районі виявили спалах коронавірусу. Ця школа розпочала навчальний рік дистанційно. У разі подальших спалахів у загальноосвітніх начальних закладах області, очне навчання зупинятимуть.

Софія Романська