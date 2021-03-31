Батьки учнів початкової школи у Тернополі можуть обирати, у якому форматі навчатися їхнім дітям.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Цього тижня для школярів 1-4 класів проводять очне навчання. Втім, доступним залишається і дистанційний форма. Щодо старших школярів, то вони поки що навчаються в онлайні.

“Ми дали можливість батькам дітей 1-4 класів обирати, у якому форматі навчатися їхнім дітям. Більшість батьків підтримали очне навчання. Проте в разі бажання вчитися дистанційно, ми надаємо таку можливість. Це що стосується початкової школи. Щодо учнів 5 -11 класів, то цього тижня маємо дистанційне навчання. Минулого тижня були канікули. Бачимо, що ситуація із захворюваністю має тенденції до стабілізації. В усіх школах дотримуємося вимог Кабміну щодо карантинних правил. І школи, і дошкільні установи забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту. Пропонуємо посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог, заборонити проведення масових заходів. Сподіваюся, що до понеділка ситуація стабілізується і ми зможемо працювати у звичному режимі. Коли порівнювати стан захворюваності педагогів і учнів, ситуація стабільна і періодично має тенденцію до покращення”, – каже Ольга Похиляк.

Додамо, у дистанційному режимі працюють також коледжі та ПТУ. Аналогічний формат діє і у вищих навчальних закладах. Очне навчання планують відновити, коли покращиться епідемічна ситуація.