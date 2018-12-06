Очільник Тернопільщини взяв участь у черговому засіданні правління УАРОР

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук взяв участь у обговоренні стратегічних питань щодо перспектив діяльності органів місцевого самоврядування.

Відтак, ключовою стала дискусія щодо необхідності «укрупнення» районів та підвищення повноти їхніх повноважень.

На думку УАРОР, важливими змінами до основного закону в частині децентралізації є закріплення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, введення інституту префекта та зміна правового статусу місцевих державних адміністрацій. Автори звернення наголошують на необхідності запровадження нової ефективної та зрозумілої системи адміністративно- територіального устрою з поділом на громаду, район і регіон.

Як наслідок, учасники засідання звернулися з пропозицією до вищого керівництва держави внести зміни до Конституції України, які розширять повноваження районних та обласних рад, а відтак забезпечать успішне завершення реформи децентралізації в Україні.

Зокрема, голова обласної ради Віктор Овчарук, який представив Тернопільщину на засіданні та є віце-президентом УАРОР, підтримав ініціативу Асоціації.

– Формування нової системи районної влади – логічний крок для здійснення ефективної регіональної економічної, соціальної політики та одночасної економії державних та місцевих фінансів на утримання управлінського та представницького апарату. Окрім цього, органам місцевого самоврядування необхідно самостійно приймати рішення щодо розвитку своїх територій і громад, а також ефективно контролювати виконання цих рішень, – зазначив Віктор Овчарук.

До слова, участь у заході взяли Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман, перший заступник міністра Мінрегіону В’ячеслава Негода, народні депутати України, спеціальний посланник з питань реформ в Україні уряду Німеччини Георг Мільбрадт, Голови Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, урядовці, керівники асоціацій місцевого самоврядування Микола Фурсенко, Олександр Корінний, Олександр Слобожан, експерти та міжнародні партнери.