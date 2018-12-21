Очільник Тернопільської області передав дошкільнятам подарунки від Святого Миколая

– Діти із нетерпінням очікують цього свята і щиро тішаться подарункам. Ми ж, дорослі, маємо створювати таке середовище, щоб юне покоління зростало у любові та турботі, – зазначив Віктор Овчарук.

Вихованці дитячих садочків віддячили гостям віршиками та пісеньками.

Окрім цього, очільник області ознайомився з умовами дошкільних закладів освіти, у яких перебувають діти.