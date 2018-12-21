Очільник Тернопільської області передав дошкільнятам подарунки від Святого Миколая

21/12/2018 0
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Сьогодні, у день Святого Миколая, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук відвідав дитячі садочки Мельнице-Подільської громади і села Іване-Пусте та передав усім вихованцям солодощі від Святого Миколая.

– Діти із нетерпінням очікують цього свята і щиро тішаться подарункам.  Ми ж, дорослі, маємо створювати таке середовище, щоб юне покоління зростало у любові та турботі, – зазначив Віктор Овчарук.

Вихованці дитячих садочків віддячили гостям віршиками та пісеньками.

Окрім цього, очільник області ознайомився з умовами дошкільних закладів освіти, у яких перебувають діти.

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