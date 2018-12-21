Очільник Тернопільської області передав дошкільнятам подарунки від Святого Миколая
21/12/2018 0
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Сьогодні, у день Святого Миколая, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук відвідав дитячі садочки Мельнице-Подільської громади і села Іване-Пусте та передав усім вихованцям солодощі від Святого Миколая.
– Діти із нетерпінням очікують цього свята і щиро тішаться подарункам. Ми ж, дорослі, маємо створювати таке середовище, щоб юне покоління зростало у любові та турботі, – зазначив Віктор Овчарук.
Вихованці дитячих садочків віддячили гостям віршиками та пісеньками.
Окрім цього, очільник області ознайомився з умовами дошкільних закладів освіти, у яких перебувають діти.
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