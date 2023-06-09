Керівник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол написав рапорт на звільнення з посади.
Про це повідомляє видання “20 хвилин“. За інформацією ЗМІ, Богомолу запропонували посаду у Києві. А саме – радника голови Національної поліції.
Натомість виконувати обов’язки керівника поліції Тернопільщини буде Володимир Галевич, котрий досі працював заступником Олександра Богомола.
Довідка:
Олександр Богомол народився 10 лютого 1977 року в Тернополі.
Закінчив Харківський університет внутрішніх справ (1998, спеціальність — юрист). Працював слідчим та заступником начальника слідчого Тернопільського міського відділу міліції (1994—2014), першим заступником начальника-начальник слідчого управління УМВС України в Тернопільській області (2014—2015), начальником Управління МВС України в Тернопільській області (2015—2016), від 2016 — начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.
Одружений, виховує трьох синів та доньку.