Очільник обласної поліції іде з посади: що відомо

Керівник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол написав рапорт на звільнення з посади.

Про це повідомляє видання “20 хвилин“. За інформацією ЗМІ, Богомолу запропонували посаду у Києві. А саме – радника голови Національної поліції.

Натомість виконувати обов’язки керівника поліції Тернопільщини буде Володимир Галевич, котрий досі працював заступником Олександра Богомола.

Довідка:

Олександр Богомол народився 10 лютого 1977 року в Тернополі.

Закінчив Харківський університет внутрішніх справ (1998, спеціальність — юрист). Працював слідчим та заступником начальника слідчого Тернопільського міського відділу міліції (1994—2014), першим заступником начальника-начальник слідчого управління УМВС України в Тернопільській області (2014—2015), начальником Управління МВС України в Тернопільській області (2015—2016), від 2016 — начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Одружений, виховує трьох синів та доньку.