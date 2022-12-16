По всій території України вранці 16 грудня оголошена повітряна тривога.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Росія запустила ракети по Україні, і закликав не ігнорувати тривогу.

«Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу… Очікуємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб’є 50+ щонайменше», – написав Кім у телеграмі.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав залишатися в укриттях.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі, повідомляє Радіо “Свобода”.