Кількість туристів, які відвідують нашу область в останні два роки суттєво збільшилась. За 2023 рік надавачі послуг з розміщення сплатили один мільйон 548 тисяч гривень до бюджету. Це на 4% більше, ніж за 2022 рік.

А за перше півріччя 2024 року до бюджетів громад області надійшло 843 тисячі гривень турзбору. Це майже в півтора раза більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

– Аналіз ринку туристичних послуг свідчить, що Тернопільщина зараз дуже популярна і туристичні потоки з різних регіонів та з-за кордону є навіть у період війни, – розповіла під час брифінгу у ТОВА Світлана Байталюк, директорка департаменту культури та туризму ТОВА. – У 2022 році ми провели аналіз туристичного збору, і він порівняно з іншими роками, був дуже високий оскільки люди масово їхали закордон і на декілька днів зупинялися у наших закладах розміщення. Ми вважали, що цей показник рекордний, але динаміка наступних років свідчить, що наш ринок послуг розширюється і інтерес до області є великий. У період військового стану не всі люди можуть поїхати закордон пізнавати інші країни і вони мандрують Україною. Потенціал нашої області в плані туризму дуже великий, і ми маємо на всі види туризму активних учасників. Разом з тим подорожувати Україною набагато бюджетніше, аніж їхати закордон. У нас багато цікавих нових маршрутів туристичних, які постійно оновлюються. Для кожного туриста у нас є свої пропозиції, і ми надіємось, що позитивна динаміка з кожним роком зростатиме та розвиватиметься економічна складова наших громад.

Громади Тернопільщини, які у першому півріччі поточного року сплатили найбільше туристичного збору: Тернопільська; Великоберезовицька; Почаївська; Кременецька; Борщівська.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації зазначають, що 15 громад Чортківщини підписали меморандум про створення туристичного кластера. Також за підтримки Українського культурного фонду в області реалізуються такі проекти: «Віртуальні 3-D тури унікальними оборонними пам’ятками Тернопільщини»; «Тепле Поділля – скарб України»; «Цифрова колекція сакральної дерев’яної скульптури XVIII-XIX ст. з фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Ольга Трач