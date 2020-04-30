Підгузки значно полегшили життя батькам малюків. Сучасні моделі легко вбирають вологу й рідкі випорожнення, добре пропускають повітря, не викликають алергічних реакцій, забезпечують дітям необхідний рівень комфорту.

Фактично підгузки – це багатофункціональна спідня білизна, яка перешкоджає потраплянню випорожнень на постіль та одяг. Вироби класичної форми, повністю закривають всю область тазу – пах, стегна, живіт.

Модель у вигляді трусиків відрізняється більш ергономічною формою, непомітна під одягом, а також вона легко й швидко одягається. Найчастіше вони призначені для дітей, які впевнено ходять, досить активні та рухливі. Зняти таку модель дитина може самостійно, тому вона прискорює освоєння горщику. Також до цієї категорії товарів можна віднести гігієнічні пелюшки, які захищають ліжко від протікань. Вони часто використовуються під час візитів в поліклініку, в дорожніх умовах, коли необхідно застелити будь-яку поверхню. Мають шар з целюлози, який аналогічно памперсам вбирає вологу, а також пропонуються непромокальні варіанти.

Основні форми та особливості

Сьогодні виробники пропонують одноразові й багаторазові моделі. Треба визнати, що більшість батьків вибирають товари з першої групи, бо вони звільняють від постійного прання. Основними матеріалами для виготовлення є поліпропілен і целюлоза. Найбільше дорослих привертає простота використання – після наповнення ця гігієнічна приналежність знімається й викидається. Але є і деякі недоліки. Використання гіпоалергенних матеріалів і спеціального антибактеріального просочення, до складу якої входять екстракт алое або ромашки сприяє підвищенню ціни. Дитині дуже зручно знаходиться в памперсі, але вона не відчуває своїх випорожнень, тому процес переходу до горщика може виявитися складним і тривалим.

Багаторазові моделі мають спеціальні змінні вкладиші з фланелі або махорки. Для того, щоб уникнути протікань в нічний час необхідно використовувати відразу два вкладиші. Хоча виробники багаторазових моделей привертають увагу батьків доступною вартістю своїх виробів і високою зносостійкістю (витримують понад 300 прань), одноразові варіанти домінують на ринку подібних товарів.

На сайті інтернет-магазину Панама представлена ​​велика колекція підгузків. В умовах карантину, коли дитячі магазини закриті, на цьому віртуальному торговому майданчику ви можете замовити потрібний варіант зі швидкою доставкою за призначенням. Пропонуємо кілька аспектів, на які варто звернути увагу в процесі вибору:

– вирішили випробувати новий варіант – не купуйте відразу велику пачку, адже інша модель може не підійти по фасону або викликати алергію;

– еластичні вставки на ніжках запобігають протіканню та дозволяють вільно рухатися;

– спеціальні варіанти можна використовувати для плавання в природній водоймі або басейні;

– чим ширше липучки, тим зручніше їх застібати;

– великі мікропори в вигляді отворів забезпечують максимальний повітрообмін;

– в колекціях багатьох брендів є різні лінійки зі спеціальним призначенням, наприклад, для шкіри з високою чутливістю або для використання в нічний час, а також виключення протікань при високій рухливості;

– кожна серія може мати певні конструктивні особливості – підвищена еластичність або м’якість, класична форма, максимальний рівень абсорбції;

– до категорії вдалих маркетингових пропозицій віднесемо ароматизацію й кольорові вставки на зовнішній стороні, але практичного значення вони не мають;

– важливою перевагою є наявність індикатора наповнення, який зміною кольору сигналізує батькам, що вбирний шар заповнений і потрібна термінова заміна аксесуара.

Більшість брендів виготовляють варіанти унісекс, а також моделі, розроблені з урахуванням анатомічних особливостей, характерних для хлопчиків або дівчаток. Відрізняються вони способом адсорбції вологи. Універсальні варіанти розподіляють її рівномірно по всьому шару, а у виробах для хлопчиків вона знаходиться переважно попереду, ближче до животика, для дівчаток – по центру. Це дозволяє зменшити провисання й набухання, які заважають рухової активності.